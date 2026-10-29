Gubernator Kalifornii Gavin Newsom ogłosił rozmieszczenie prawie 1 000 przeszkolonych wolontariuszy w pięciu konkurencyjnych okręgach kongresowych stanu przed głosowaniem. Będą oni pracować w 6., 13., 22., 45. i 48. okręgu do Izby Reprezentantów USA od 3 listopada i, w razie potrzeby, pozostaną tam dłużej.

Według The Hill, grupa będzie obejmować ponad 800 obserwatorów wyborczych, 134 prawników i 54 operatorów infolinii. Biuro gubernatora poinformowało, że w konkurencyjnych okręgach przewidziano wzmocnione dyżury personelu.

Oświadczenie Newsoma

W serwisie X Newsom zwrócił się do prezydenta Donalda Trumpa, oświadczając, że kieruje prawników do kluczowych okręgów Kalifornii, aby chronić każdy głos. Stwierdził także, że bezprawne usuwanie kart wyborczych w stanie zostało zakwalifikowane jako poważne przestępstwo.

W komunikacie prasowym gubernator podkreślił, że status federalnego urzędnika nie daje prawa do zastraszania wyborców ani ingerowania w wybory. Oświadczenie padło w związku z obawami Demokratów dotyczącymi możliwej federalnej ingerencji w głosowanie.

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Orzeczenie sądu i prawa stanowe

Newsom powołał się również na orzeczenie federalnego sądu apelacyjnego, który zezwolił Kalifornii na uwzględnienie 20 000 głosów oddanych korespondencyjnie. Administracja Trumpa wcześniej twierdziła, że te karty wyborcze prawdopodobnie zostały oddane przez osoby niebędące obywatelami USA.

We wrześniu Newsom podpisał pakiet ustaw, który wprowadził kary dla osób zaangażowanych w usuwanie kart wyborczych. W maju podpisał również ustawę zakazującą agentom federalnym uzyskiwania bez nakazu sądowego dostępu do list wyborców lub technologii wyborczych.

Przed orzeczeniem sądu apelacyjnego Trump napisał w Truth Social, że kalifornijscy urzędnicy mogą trafić do więzienia na długi czas, jeśli policzą karty wyborcze, które uważał za fałszywe. Prezydent nazywał także wybory w stanie skorumpowanymi i we wtorek oświadczył, że uzna wyniki nadchodzącego głosowania, jeśli wybory będą uczciwe.

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