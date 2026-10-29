加利福尼亚州州长加文·纽森宣布，在投票前向该州五个竞争激烈的国会选区部署近1000名经过培训的志愿者。他们将从11月3日起在美国众议院第6、第13、第22、第45和第48选区工作，并将在必要时停留更长时间。

据《国会山报》报道，该团队将包括800多名投票站观察员、134名律师和54名热线接线员。州长办公室表示，竞争激烈的选区将安排加强人员值守。

纽森的声明

纽森在社交平台X上向总统唐纳德·特朗普表示，他正向加州关键选区派遣律师，以保护每一张选票。他还表示，该州非法拿走选票的行为已被列为严重刑事犯罪。

州长在新闻稿中强调，联邦雇员身份并不赋予恐吓选民或干预选举的权利。这一声明是在民主党人担忧联邦政府可能干预投票之际发表的。

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法院裁决与州法律

纽森还提及一项联邦上诉法院裁决，该裁决允许加州计入2万张邮寄选票。特朗普政府此前声称，这些选票可能由非美国公民投出。

9月，纽森签署了一项立法方案，对参与拿走选票的人员实施处罚。5月，他还签署了一项法律，禁止联邦特工在没有法院命令的情况下获取选民名册或选举技术。

在上诉法院作出裁决前，特朗普曾在Truth Social上表示，如果加州官员清点他认为存在欺诈的选票，他们可能会长期入狱。总统还称该州选举腐败，并于周二表示，如果选举是公平的，他将承认即将举行的投票结果。

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