Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о направлении почти 1 000 подготовленных волонтеров в пять конкурентных избирательных округов штата перед голосованием. Они будут работать в 6-м, 13-м, 22-м, 45-м и 48-м округах в Палату представителей США с 3 ноября и при необходимости останутся там дольше.

По данным The Hill, в группу войдут более 800 наблюдателей на избирательных участках, 134 юриста и 54 оператора горячей линии. В офисе губернатора заявили, что в конкурентных округах предусмотрено усиленное дежурство персонала.

Заявление Ньюсома

В соцсети X Ньюсом обратился к президенту Дональду Трампу, заявив, что направляет юристов в ключевые округа Калифорнии для защиты каждого голоса. Он также заявил, что незаконное изъятие бюллетеней в штате было отнесено к тяжким уголовным преступлениям.

В пресс-релизе губернатор подчеркнул, что статус федерального служащего не дает права запугивать избирателей или вмешиваться в выборы. Заявление прозвучало на фоне обеспокоенности демократов возможным федеральным вмешательством в голосование.

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Судебное решение и законы штата

Ньюсом также сослался на решение федерального апелляционного суда, который разрешил Калифорнии учесть 20 000 бюллетеней, отправленных по почте. Администрация Трампа ранее утверждала, что эти бюллетени, вероятно, были поданы не гражданами США.

В сентябре Ньюсом подписал законодательный пакет, который ввел наказания для причастных к изъятию бюллетеней. В мае он также подписал закон, запрещающий федеральным агентам без судебного решения получать доступ к спискам избирателей или избирательным технологиям.

До решения апелляционного суда Трамп написал в Truth Social, что должностные лица Калифорнии могут надолго попасть в тюрьму, если будут считать бюллетени, которые он считал мошенническими. Президент также называл выборы в штате коррумпированными и заявил во вторник, что признает результаты предстоящего голосования, если выборы будут честными.

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