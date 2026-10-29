Międzynarodowa organizacja ekologiczna Greenpeace opublikowała interaktywną mapę tras tankowców przewożących rosyjskie paliwo dieslowe do Stanów Zjednoczonych. Organizacja zidentyfikowała siedem statków, które według jej szacunków przewożą około 288 tysięcy ton paliwa.

Według danych Greenpeace na liście znajdują się tankowce Taurus, Pvt Azura, Agioi Fanendes, Talisman, Leruo, Iblea oraz Primorye.

Interaktywna mapa zawiera informacje o lokalizacji statków, ich trasach, charakterystyce ładunków, statusie sankcyjnym oraz zadeklarowanych miejscach przeznaczenia. Do monitorowania wykorzystywane są dane serwisów MarineTraffic i Kpler.

W Greenpeace wiąże się te dostawy z porozumieniami, które – według informacji organizacji – zostały zawarte 9 października między prezydentem USA Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Zgodnie z podanymi danymi początkowa wielkość dostaw ma wynieść 300 tysięcy ton oleju napędowego. Na listopad zaplanowano również dodatkowe dostawy w wysokości 500 tysięcy ton, a w dalszej kolejności – kolejne 1 mln ton.

Ekolodzy ostrzegają, że tankowce mogą zmieniać trasy lub podawać nieprawdziwe miejsca przeznaczenia, dlatego śledzenie wymaga ciągłej aktualizacji.

Źródło: Greenpeace Ukraina.

Rosyjskie rafinerie zwiększają produkcję oleju napędowego w październiku po tym, jak rząd Federacji Rosyjskiej przyznał kontyngenty eksportowe w ramach umowy o dostawach między Rosją a Stanami Zjednoczonymi.

W Rosji zadeklarowano gotowość do dostarczania do USA dowolnych ilości oleju napędowego. Tymczasem olej napędowy w USA jest już droższy niż przed zawarciem porozumienia paliwowego z Putinem.

Demokraci w Kongresie USA przygotowują się do zakwestionowania porozumienia między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego.

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