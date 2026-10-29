绿色和平组织正在追踪七艘载有俄罗斯产柴油的油轮，这些油轮正驶往美国

国际环保组织“绿色和平”（Greenpeace）发布了一份互动地图，显示了运送俄罗斯柴油燃料前往美国的油轮航线。该组织确认了七艘船只，据其估算，这些船只共运载了约28.8万吨燃料。

据绿色和平组织称，名单中包括“Taurus”、“Pvt Azura”、“Agioi Fanendes”、“Talisman”、“Leruo”、“Iblea”和“Primorye”号油轮。

该交互式地图包含船舶位置、航线、货物特性、制裁状态及申报目的地等信息。监测工作利用了MarineTraffic和Kpler的数据。

绿色和平组织将此次供应与据该组织称于10月9日由美国总统唐纳德·特朗普与弗拉基米尔·普京达成的协议联系起来。 根据所引数据，首批供应量预计为30万吨柴油。11月还计划追加50万吨的供应，随后还将再供应100万吨。

环保人士警告称，油轮可能会更改航线或申报虚假目的地，因此追踪工作需要持续更新。

来源：绿色和平乌克兰分部。

在俄罗斯政府根据俄美供应协议发放出口配额后，俄罗斯炼油厂于10月增加了柴油产量。

俄方表示愿意向美国供应任何数量的柴油。与此同时，美国国内的柴油价格已高于与普京达成燃料协议之前的水平。

美国国会中的民主党人正准备对唐纳德·特朗普与弗拉基米尔·普京之间关于供应俄罗斯柴油的协议提出抗议。

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