Greenpeace відстежує сім танкерів із російським дизелем, що прямують до США

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Міжнародна екологічна організація Greenpeace оприлюднила інтерактивну карту руху танкерів із російським дизельним пальним до США. Організація ідентифікувала сім суден, які, за її оцінками, перевозять близько 288 тисяч тонн пального.

За даними Greenpeace, у переліку фігурують танкери Taurus, Pvt Azura, Agioi Fanendes, Talisman, Leruo, Iblea та Primorye.

Інтерактивна карта містить інформацію про місцеперебування суден, їхні маршрути, характеристики вантажів, санкційний статус і заявлені пункти призначення. Для моніторингу використовують дані MarineTraffic і Kpler.

У Greenpeace пов’язують постачання з домовленостями, які, за інформацією організації, були досягнуті 9 жовтня між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Згідно з наведеними даними, початковий обсяг постачань має становити 300 тисяч тонн дизеля. На листопад також заплановані додаткові поставки обсягом 500 тисяч тонн, а згодом — ще 1 млн тонн.

Екологи застерігають, що танкери можуть змінювати маршрути або вказувати недостовірні пункти призначення, тому відстеження потребує постійного оновлення.

Джерело: Greenpeace Україна.

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