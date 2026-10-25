0:00 / 0:00

Віцепрем'єр-міністр країни-агресорки Росії Олександр Новак заявив, що Москва готова забезпечити ринок США будь-яким необхідним обсягом дизельного пального зі своїх експортних ресурсів.

Заява представника Кремля лунає на тлі інформації про зафіксований танкер Agioi Fanendes із російським дизельним пальним, який прямує до Нью-Йорка. Відповідаючи на запитання щодо потенційних обсягів поставки, Новак зазначив: «Скільки захочуть наші партнери, чесно кажучи, з того обсягу, який ми постачатимемо на експорт. Ми можемо все поставити».

Джерело: російські пропагандистські медіа.

Росія готова постачати до США не лише дизельне пальне, а й добрива у великих обсягах. Про це Володимир Путін заявив під час зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. За словами російського президента, перші танкери з дизелем можуть вирушити до Сполучених Штатів уже за кілька днів.

Читай нас у