Wicepremier Rosji, kraju-agresora, Aleksander Nowak oświadczył, że Moskwa jest gotowa zaopatrzyć rynek amerykański w dowolną niezbędną ilość oleju napędowego ze swoich zasobów eksportowych.

Oświadczenie przedstawiciela Kremla pojawiło się w kontekście informacji o wykrytym tankowcu „Agioi Fanendes” z rosyjskim olejem napędowym na pokładzie, który zmierza do Nowego Jorku. Odpowiadając na pytanie dotyczące potencjalnych wielkości dostaw, Nowak zaznaczył: „Tyle, ile zechcą nasi partnerzy, szczerze mówiąc, z tej ilości, którą będziemy dostarczać na eksport. Możemy dostarczyć wszystko”.

Źródło: rosyjskie media propagandowe.

Rosja jest gotowa dostarczać do USA nie tylko olej napędowy, ale także nawozy w dużych ilościach. Oświadczył to Władimir Putin podczas spotkania ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Stevem Witkoffem. Według rosyjskiego prezydenta pierwsze tankowce z olejem napędowym mogą wyruszyć do Stanów Zjednoczonych już za kilka dni.

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