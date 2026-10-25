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В РФ заявили о готовности поставлять в США любые объемы дизельного топлива

UA NEWS 25 Октября 2026 15:56
В РФ заявили о готовности поставлять в США любые объемы дизельного топлива

Вице-премьер-министр страны-агрессора России Александр Новак заявил, что Москва готова обеспечить рынок США любым необходимым объемом дизельного топлива за счет своих экспортных ресурсов

Заявление представителя Кремля прозвучало на фоне информации о зафиксированном танкере Agioi Fanendes с российским дизельным топливом, следующем в Нью-Йорк. Отвечая на вопрос о потенциальных объемах поставок, Новак отметил: «Сколько захотят наши партнеры, честно говоря, из того объема, который мы будем поставлять на экспорт. Мы можем все поставить».

Источник: российские пропагандистские СМИ.

Россия готова поставлять в США не только дизельное топливо, но и удобрения в больших объемах. Об этом Владимир Путин заявил во время встречи со спецпосланцем президента США Стивом Виткоффом. По словам российского президента, первые танкеры с дизельным топливом могут отправиться в Соединённые Штаты уже через несколько дней.

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