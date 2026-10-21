Віткофф заявив про основу для припинення вогню після зустрічі з Путіним

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф після зустрічі з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі заявив, що є основа для досягнення домовленості про припинення вогню в Україні. Американська сторона привезла документи з пропозиціями щодо врегулювання війни, однак їхнього змісту поки не розкрили. Під час переговорів Путін також оголосив про звільнення громадянина США Стівена Габбарда, якого російський суд ув’язнив за звинуваченням у найманстві.

21 жовтня спеціальний посланник президента США Стів Віткофф зустрівся з російським лідером Володимиром Путіним у Костянтинівському палаці в Санкт-Петербурзі. Головною темою переговорів стало можливе завершення війни Росії проти України. За повідомленнями Reuters та російських інформаційних агентств, Віткофф заявив, що сторони мають певну основу для досягнення домовленості про припинення вогню. Він також висловив сподівання на подальший розвиток переговорів.

Американська делегація привезла документи з пропозиціями щодо врегулювання війни. Їхній зміст поки не оприлюднили, тому невідомо, які саме умови містять ці матеріали та чи погодилася на них російська сторона. Ця зустріч відбулася після переговорів Віткоффа з президентом України Володимиром Зеленським в Осло 20 жовтня. До обговорень там також долучилися європейські партнери України. Сторони розглядали можливі кроки для завершення війни, питання безпеки та післявоєнного відновлення.

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Після зустрічі з українським президентом Віткофф мав передати напрацьовані пропозиції російському керівництву. Держсекретар США Марко Рубіо позитивно оцінив переговори в Осло та заявив, що американський посланник поділиться їхніми результатами з Москвою.

Путін заговорив про економічну співпрацю зі США

Під час зустрічі Путін подякував президенту США Дональду Трампу за увагу до питання завершення війни. Водночас російський лідер заявив, що Москва зацікавлена у відновленні економічних зв’язків зі Сполученими Штатами. Віткофф також говорив про можливості для економічної взаємодії між двома країнами. Однак конкретних домовленостей, які б свідчили про початок масштабного відновлення співпраці, під час зустрічі публічно не оголосили.

Окремо сторони обговорили питання торгівлі дизельним пальним. Путін стверджував, що після відповідних домовленостей світові ціни на дизель знизилися на 5–6%. Незалежного підтвердження саме такого впливу домовленостей у наведених повідомленнях немає. Віткофф від імені Трампа подякував Путіну за рішення, пов’язане з дизельним пальним. Водночас деталі домовленостей і їхні можливі наслідки для енергетичного ринку потребують окремого підтвердження.

Росія звільнила американця Стівена Габбарда

Ще однією подією під час зустрічі стало звільнення громадянина США Стівена Габбарда. Про це оголосив Путін, а Віткофф підтвердив звільнення та подякував російській стороні. Габбарду 74 роки. Він — колишній учитель зі штату Мічиган, який жив в українському Ізюмі. Російські військові затримали його у квітні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ. У жовтні 2024 року російський суд засудив американця до шести років і десяти місяців ув’язнення за звинуваченням у найманстві.

Російська прокуратура стверджувала, що Габбард уклав контракт із українськими військовими та воював на боці України. Водночас його американський адвокат заперечував ці звинувачення. У січні 2025 року Державний департамент США визнав Габбарда неправомірно затриманим. За словами Путіна, після звільнення Габбард перебував в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі. Віткофф подякував російському лідеру від імені Трампа та американської сторони.

Звільнення відбулося на тлі дипломатичних контактів між Вашингтоном і Москвою щодо війни в Україні. Водночас сам цей крок не означає, що сторони вже домовилися про припинення бойових дій.

Чи наблизили переговори припинення війни

Зустріч Віткоффа з Путіним стала продовженням дипломатичних контактів, які США проводять із Києвом, Москвою та європейськими партнерами. Американська сторона передала російському керівництву пропозиції щодо врегулювання, однак їхні деталі поки невідомі.

Заява Віткоффа про основу для припинення вогню свідчить про те, що переговори тривають. Проте наразі немає публічно підтвердженої домовленості про дату припинення бойових дій, механізм контролю за перемир’ям або конкретні умови, на які погодилися б Україна та Росія.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від змісту пропозицій, позицій сторін і результатів наступних переговорів. Тому говорити про досягнуту угоду поки зарано. Про це повідомляють Reuters та російські медіа.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф під час візиту до Росії планує обговорити з російським керівництвом пропозиції щодо завершення війни в Україні. Поїздка може стати кроком до організації переговорів за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф має приїхати до Осло після зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Там на американського представника чекають, щоб почути подробиці переговорів безпосередньо від нього.

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