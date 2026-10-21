Віткофф може запропонувати Путіну зустріч із Трампом і Зеленським — Politico

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Спецпосланець президента США Стів Віткофф під час візиту до Росії планує обговорити з російським керівництвом пропозиції щодо завершення війни в Україні. Поїздка може стати кроком до організації переговорів за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив журналістам після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та Віткоффом в Осло, що останній вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом.

«Стів Віткофф завтра вилетить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом та обміняється ідеями, отриманими під час цієї зустрічі, та пропозиціями, над якими опрацювали європейські та американські колеги, і, можливо, прокладе шлях для зустрічі на рівні лідерів», — сказав Стьоре.

Таким чином, Віткофф має передати Москві напрацювання, які обговорювали представники США та європейських країн. Одним із можливих результатів цих контактів може стати організація переговорів за участю президентів України, США та Росії.

Президент Володимир Зеленський після переговорів наголосив на важливості можливої тристоронньої зустрічі з Трампом і Путіним. За його словами, є питання, які можуть вирішити лише безпосередньо лідери держав.

Зеленський також зазначив, що подальший розвиток подій залежатиме від позиції російської сторони.

«Стів їде завтра до Росії, і подивимося, що Путін скаже», — заявив український президент.

Водночас Трамп раніше припускав, що для досягнення мирної угоди Путіну та Зеленському необов'язково зустрічатися особисто. За його словами, домовленостей можна спробувати досягти й іншим шляхом.

Джерело: Politico

Додамо, що адміністрація Трампа планує змінити формат переговорів щодо України.

Нагадаємо, Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга після зустрічі із Зеленським.

До цього президент України Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло, столиці Норвегії.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибув до Норвегії, де запланував низку зустрічей із міжнародними партнерами.

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