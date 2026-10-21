Виткофф может предложить Путину встречу с Трампом и Зеленским — Politico

Специальный посланник президента США Стив Виткофф в ходе визита в Россию планирует обсудить с российским руководством предложения по прекращению войны в Украине. Поездка может стать шагом к организации переговоров с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил журналистам после встречи с президентом Владимиром Зеленским и Виткоффом в Осло, что последний отправится в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством.

«Стив Виткофф завтра вылетит в Санкт-Петербург, где встретится с российским руководством и обменяется идеями, полученными в ходе этой встречи, а также предложениями, над которыми работали европейские и американские коллеги, и, возможно, проложит путь для встречи на уровне лидеров», — сказал Стьоре.

Таким образом, Виткофф должен передать Москве наработки, которые обсуждали представители США и европейских стран. Одним из возможных результатов этих контактов может стать организация переговоров с участием президентов Украины, США и России.

Президент Владимир Зеленский после переговоров подчеркнул важность возможной трехсторонней встречи с Трампом и Путиным. По его словам, есть вопросы, которые могут решить только непосредственно лидеры государств.

Зеленский также отметил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от позиции российской стороны.

«Стив едет завтра в Россию, и посмотрим, что скажет Путин», — заявил украинский президент.

В то же время Трамп ранее предполагал, что для достижения мирного соглашения Путину и Зеленскому не обязательно встречаться лично. По его словам, договоренностей можно попытаться достичь и другим путем.

Источник: Politico

Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.

Напомним, Виткофф отправится в Санкт-Петербург после встречи с Зеленским.

До этого президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Норвегию, где запланировал ряд встреч с международными партнерами.

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