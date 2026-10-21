Парламент Кипра в среду днем повторно разместил на своем сайте декларации об активах депутатов после того, как накануне удалил их из-за случайного раскрытия информации, которая по закону не должна быть публичной. По состоянию на 20:30 в открытом доступе находились декларации 53 из 56 парламентариев, сообщает Cyprus Mail.

Расследование обстоятельств публикации

В парламенте заявляли, что все бывшие, новоизбранные и переизбранные депутаты подали необходимые декларации, которые должны были постепенно публиковаться на сайте. Позднее выяснилось, что часть данных, не предусмотренных законодательством для обнародования, была размещена по ошибке, поэтому публикацию временно сняли.

Председатель Палаты представителей Аннита Деметриу поручила провести расследование. Она запросила у парламентских служб отчет об обстоятельствах инцидента и потребовала строго соблюдать законодательство. Ожидается, что вопрос рассмотрит парламентский комитет по институтам.

Заявления депутатов и реакция регулятора

Депутат партии Alma Ирен Хараламбиду в письме к Деметриу заявила, что парламент нарушил собственное законодательство. По ее словам, сайт содержал данные, публикация которых прямо запрещена, в частности персональную информацию о супругах депутатов и заявления о сверке, поданные налоговому комиссару. Она подчеркнула, что закон принимался для обеспечения прозрачности без нарушения прав третьих лиц.

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Депутат от DISY Джордж Памборидис допустил возможность уголовной ответственности, если данные окажутся нарушающими закон. Он заявил, что офис генерального прокурора должен начать уголовное преследование в случае подтверждения такого нарушения.

Орган по защите персональных данных попросил удалить спорную информацию и ссылки на нее с сайтов, где они оставались доступными. Регулятор ожидает официального уведомления о нарушении в соответствии со статьей 33 Общего регламента по защите данных, которое должно быть направлено без неоправданной задержки и, по возможности, в течение 72 часов.

Среди повторно опубликованных деклараций есть документы лидеров партий. Деметриу задекларировала чистые активы на €239 550 по состоянию на 4 июня 2026 года, а лидер Diko Николас Пападопулос — €958 124, преимущественно в виде унаследованной недвижимости.

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