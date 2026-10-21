塞浦路斯议会周三下午在其网站上重新发布了议员的资产申报表。此前一天，由于意外披露了依法不得公开的信息，这些申报表被撤下。截至20:30，56名议员中有53人的申报表可公开查阅，Cyprus Mail报道称。

对发布情况的调查

议会曾表示，所有前议员、新当选议员和连任议员都已提交所需申报表，这些文件原计划逐步在网站上公布。后来发现，部分法律未规定应公开的数据被误发布，因此相关内容被暂时撤下。

众议院议长安妮塔·德梅特里乌下令展开调查。她要求议会服务部门就事件情况提交报告，并要求严格遵守法律。预计该问题将由议会机构委员会审议。

议员声明与监管机构回应

Alma党议员艾琳·哈拉兰比杜在致德梅特里乌的信中表示，议会违反了自身法律。她称，网站包含了被明确禁止公开的数据，包括议员配偶的个人信息以及向税务专员提交的核对声明。她强调，该法律的通过旨在确保透明度，同时不侵犯第三方权利。

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DISY议员乔治·潘博里迪斯认为，如果这些数据被认定违反法律，可能涉及刑事责任。他表示，若此类违法行为得到证实，总检察长办公室应启动刑事追诉。

个人数据保护机构要求从仍可访问这些内容的网站上删除有争议的信息及其链接。监管机构正等待根据《通用数据保护条例》第33条提交的正式违规通知，该通知必须在不无故拖延的情况下发送，并在可能的情况下于72小时内发送。

重新公布的申报表中包括党派领导人的文件。德梅特里乌截至2026年6月4日申报的净资产为239,550欧元，Diko领导人尼古拉斯·帕帕多普洛斯申报的净资产为958,124欧元，其中大部分为继承的房地产。

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