Parlament Cypru w środę po południu ponownie zamieścił na swojej stronie internetowej oświadczenia majątkowe posłów po tym, jak dzień wcześniej usunął je z powodu przypadkowego ujawnienia informacji, które zgodnie z prawem nie powinny być publiczne. Według stanu na godz. 20:30 publicznie dostępne były oświadczenia 53 z 56 parlamentarzystów, podaje Cyprus Mail.

Dochodzenie w sprawie okoliczności publikacji

W parlamencie oświadczono, że wszyscy byli, nowo wybrani i ponownie wybrani posłowie złożyli wymagane oświadczenia, które miały być stopniowo publikowane na stronie internetowej. Później ustalono, że przez pomyłkę zamieszczono część danych, których publikacji nie przewiduje prawo, dlatego publikację tymczasowo usunięto.

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Annita Demetriou poleciła przeprowadzenie dochodzenia. Zażądała od służb parlamentarnych raportu dotyczącego okoliczności incydentu i wymagała ścisłego przestrzegania prawa. Oczekuje się, że sprawą zajmie się parlamentarna komisja ds. instytucji.

Oświadczenia posłów i reakcja regulatora

Posłanka partii Alma Irene Charalambides w liście do Demetriou stwierdziła, że parlament naruszył własne ustawodawstwo. Według niej strona zawierała dane, których publikacja jest wyraźnie zakazana, w tym informacje osobowe o małżonkach posłów oraz oświadczenia o uzgodnieniu złożone komisarzowi podatkowemu. Podkreśliła, że ustawę uchwalono, aby zapewnić przejrzystość bez naruszania praw osób trzecich.

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Poseł DISY George Pamboridis zasugerował możliwość odpowiedzialności karnej, jeśli dane okażą się naruszać prawo. Oświadczył, że biuro prokuratora generalnego powinno wszcząć postępowanie karne, jeśli takie naruszenie zostanie potwierdzone.

Organ ochrony danych osobowych zwrócił się o usunięcie spornych informacji i linków do nich ze stron internetowych, na których pozostawały dostępne. Regulator oczekuje na oficjalne zgłoszenie naruszenia zgodnie z artykułem 33 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które musi zostać przesłane bez zbędnej zwłoki i, jeśli to możliwe, w ciągu 72 godzin.

Wśród ponownie opublikowanych oświadczeń znajdują się dokumenty liderów partii. Demetriou zadeklarowała aktywa netto w wysokości 239 550 euro według stanu na 4 czerwca 2026 roku, a lider Diko Nikolas Papadopoulos — 958 124 euro, głównie w odziedziczonych nieruchomościach.

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