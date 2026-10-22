Niższa izba irlandzkiego parlamentu — Dáil — poparła w środę projekt ustawy przewidujący zniesienie wymogu zgody Organizacji Narodów Zjednoczonych na wysyłanie irlandzkich wojskowych sił pokojowych za granicę. Za dokumentem zagłosowało 79 deputowanych, przeciw było 71, informuje France 24.

Obecnie wysłanie poza granice kraju ponad 12 żołnierzy Irlandzkich Sił Obronnych podlega mechanizmowi tzw. potrójnego zamka. Przewiduje on zgodę rządu, parlamentu i ONZ. Projekt ustawy zachowuje konieczność uzyskania zgody rządu i parlamentu, ale usuwa wymóg zezwolenia ONZ.

Argumenty rządu

Rząd Irlandii oświadcza, że kraj powinien mieć możliwość reagowania na kryzysy bez oczekiwania na decyzję Rady Bezpieczeństwa ONZ. Premier Micheál Martin powiedział w parlamencie, że Rada Bezpieczeństwa ONZ już nie funkcjonuje i jest sparaliżowana.

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Według Martina zmiana ma zachować irlandzką tradycję udziału w operacjach pokojowych, a nie osłabić wojskową neutralność kraju. Irlandia nie należy do NATO, a jej Siły Obronne liczą nieco ponad 8 tys. osób.

Sprzeciw opozycji

Projekt ustawy przewiduje również zwiększenie z 12 do 50 liczby wojskowych, których będzie można wysłać za granicę bez odrębnej zgody parlamentu. Partie opozycyjne uważają potrójny zamek za jeden z fundamentów wojskowej neutralności Irlandii.

Liderka partii Sinn Féin Mary Lou McDonald oświadczyła, że zniesienie tego mechanizmu może zbliżyć kraj do struktur wojskowych Unii Europejskiej i NATO. Wezwała do przeprowadzenia referendum w sprawie tych zmian i nazwała podjęcie decyzji bez społecznej zgody głęboką zdradą.

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