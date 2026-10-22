爱尔兰议会下院——众议院——周三支持一项法案，该法案拟取消向海外派遣爱尔兰军事维和人员须获得联合国批准的要求。79名议员投票支持该文件，71人投票反对，France 24报道。

目前，向境外派遣超过12名爱尔兰国防军军人适用所谓的“三重锁”机制。该机制要求获得政府、议会和联合国的批准。该法案保留政府和议会批准的要求，但取消了联合国授权的要求。

政府的论据

爱尔兰政府表示，该国必须能够在不等待联合国安全理事会作出决定的情况下应对危机。总理米霍尔·马丁在议会表示，联合国安理会已不再运作，并且处于瘫痪状态。

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马丁表示，这一改变旨在保留爱尔兰参与维和行动的传统，而不是削弱该国的军事中立。爱尔兰不是北约成员国，其国防军人数略高于8000人。

反对派的异议

该法案还规定，将可在无需议会单独批准的情况下派往海外的军人人数从12人增加至50人。反对党认为，“三重锁”是爱尔兰军事中立的基础之一。

新芬党领导人玛丽·卢·麦克唐纳表示，取消这一机制可能使该国更接近欧盟和北约的军事结构。她呼吁就这些变化举行全民公投，并称在未经公众同意的情况下作出这一决定是深刻的背叛。

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