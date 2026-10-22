Парламент Ірландії схвалив скасування вимоги ООН для місій — France 24

Нижня палата парламенту Ірландії — Дойл — у середу підтримала законопроєкт, який передбачає скасування вимоги про схвалення Організації Об’єднаних Націй для направлення ірландських військових миротворців за кордон. За документ проголосували 79 депутатів, проти — 71, повідомляє France 24.

Наразі для відправлення за межі країни понад 12 військовослужбовців Сил оборони Ірландії діє механізм так званого потрійного замка. Він передбачає погодження уряду, парламенту та ООН. Законопроєкт залишає необхідність урядового і парламентського схвалення, але вилучає вимогу щодо дозволу ООН.

Аргументи уряду

Уряд Ірландії заявляє, що країна повинна мати можливість реагувати на кризи без очікування рішення Ради Безпеки ООН. Прем’єр-міністр Міхол Мартін сказав у парламенті, що Рада Безпеки ООН більше не функціонує та є паралізованою.

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За словами Мартіна, зміна має зберегти ірландську традицію участі в миротворчих операціях, а не послабити військовий нейтралітет країни. Ірландія не входить до НАТО, а чисельність її Сил оборони становить трохи понад 8 тисяч осіб.

Заперечення опозиції

Законопроєкт також передбачає збільшення з 12 до 50 кількості військових, яких можна буде направити за кордон без окремого схвалення парламенту. Опозиційні партії вважають потрійний замок однією з основ військового нейтралітету Ірландії.

Лідерка партії Sinn Féin Мері Лу Макдональд заявила, що скасування механізму може наблизити країну до військових структур Європейського Союзу та НАТО. Вона закликала провести референдум щодо цих змін і назвала ухвалення рішення без суспільної згоди глибокою зрадою.

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