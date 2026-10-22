Нижняя палата парламента Ирландии — Дойл — в среду поддержала законопроект, предусматривающий отмену требования об одобрении Организации Объединенных Наций для направления ирландских военных миротворцев за границу. За документ проголосовали 79 депутатов, против — 71, сообщает France 24.

В настоящее время для отправки за пределы страны более 12 военнослужащих Сил обороны Ирландии действует механизм так называемого тройного замка. Он предусматривает одобрение правительства, парламента и ООН. Законопроект сохраняет необходимость одобрения правительства и парламента, но исключает требование о разрешении ООН.

Аргументы правительства

Правительство Ирландии заявляет, что страна должна иметь возможность реагировать на кризисы, не дожидаясь решения Совета Безопасности ООН. Премьер-министр Михол Мартин заявил в парламенте, что Совет Безопасности ООН больше не функционирует и парализован.

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По словам Мартина, изменение должно сохранить ирландскую традицию участия в миротворческих операциях, а не ослабить военный нейтралитет страны. Ирландия не входит в НАТО, а численность ее Сил обороны составляет немногим более 8 тысяч человек.

Возражения оппозиции

Законопроект также предусматривает увеличение с 12 до 50 числа военнослужащих, которых можно будет направлять за границу без отдельного одобрения парламента. Оппозиционные партии считают тройной замок одной из основ военного нейтралитета Ирландии.

Лидер партии Sinn Féin Мэри Лу Макдональд заявила, что отмена механизма может приблизить страну к военным структурам Европейского Союза и НАТО. Она призвала провести референдум по этим изменениям и назвала принятие решения без общественного согласия глубокой изменой.

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