Президент США Дональд Трамп на митинге в Южной Каролине заявил, что война с Ираном может завершиться очень скоро, однако Соединенные Штаты хотят обеспечить долгосрочный результат. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Трамп сказал, что США могли бы прекратить войну уже сейчас, однако стремятся убедиться, что достигнутый результат сохранится надолго. Он также заявил, что Соединенные Штаты победили Иран в военном и финансовом измерениях, и утверждал, что Тегеран никогда не получит ядерное оружие.

Заявление об Ормузском проливе

Президент США также заявил о блокаде Ормузского пролива и назвал его «проливом Трампа». Он упомянул переименование Мексиканского залива и задался вопросом, почему нельзя изменить название Ормузского пролива.

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Планы новых ударов

Заявления Трампа прозвучали после публикации The New York Times о том, что американские и израильские военные разработали планы возобновления ударов по Ирану после промежуточных выборов в США. Издание со ссылкой на американских чиновников и других осведомленных собеседников отметило, что окончательное одобрение таких ударов Трампом не является определенным: в этом году он неоднократно отклонял планы возвращения к масштабным боевым действиям.

Представитель Белого дома заявил газете, что администрация не комментирует военные планы, которые могут существовать или не существовать. США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля, после чего Тегеран ответил ракетными и дроновыми атаками в регионе и фактически закрыл Ормузский пролив. Меморандум о взаимопонимании, подписанный США и Ираном в июне при посредничестве Пакистана и Катара, впоследствии зашел в тупик из-за разногласий, в частности относительно судоходства в проливе.

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