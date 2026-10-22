В Пуцкой бухте в Польше дайверы группы Baltictech обнаружили сохранившуюся часть конструкции ORP «Gdynia», затопленного немецкой авиацией в начале Второй мировой войны. На месте нашли, в частности, большое рулевое колесо. Ранее послевоенные документы свидетельствовали, что судно было полностью поднято и разобрано на металлолом.

Как установили принадлежность обломков

Как сообщает RMF24, часть судна обнаружили на небольшой глубине в нескольких километрах от берега. Ее принадлежность ORP «Gdynia» подтвердили таблички с польскими надписями на палубном смотровом люке и характерные элементы конструкции.

Руководитель Baltictech Томаш Стахура заявил, что после войны PRO не подняло весь обломок, а лишь разрушило его взрывными зарядами. В архивах этой организации ORP «Gdynia» значился как поднятый и разрезанный на металлолом.

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История ORP Gdynia

Пассажирский пароход SS «Gdynia» построили в 1920-х годах на Гданьской верфи. До войны он выполнял экскурсионные рейсы по Балтийскому морю и Гданьскому заливу в составе «Польского судоходства». 28 августа 1939 года судно мобилизовали и включили в состав Военно-морских сил Польши под названием ORP «Gdynia».

2 сентября 1939 года корабль стоял на якоре к югу от Ястарни, когда его атаковала немецкая авиация Люфтваффе. В результате бомбардировки погибли около 35 членов экипажа. Командир судна капитан Станислав Коско получил тяжелые ранения и умер в больнице через шесть дней.

По словам Стахуры, место находки должно быть взято под правовую охрану Морским управлением. Baltictech сотрудничает с Музеем Военно-морских сил в Гдыне, чтобы поднять и законсервировать рулевое колесо вместе с колонной. Презентация результатов открытия запланирована на 26 октября в 17:00 в музее.

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