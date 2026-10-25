В Болгарии действующий президент Илиана Йотова лидирует на президентских выборах согласно данным экзитполов. Как сообщает Anadolu Agency, опрос обнародовало социологическое агентство Trend, на которое ссылается болгарское агентство BTA.

Разрыв между лидерами

Согласно этим данным, Йотова получила 36,5% голосов, тогда как ее ближайший соперник, бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров, — 32,4%. Разрыв между двумя лидерами оказался меньше, чем ожидали социологические службы перед голосованием. Предварительные результаты свидетельствуют о напряженной борьбе, а окончательный итог будет зависеть от официального подсчета голосов.

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Условия первого тура

Согласно избирательной системе Болгарии, чтобы победить в первом туре, кандидат должен получить более 50% действительных голосов при условии, что явка превысит 50% зарегистрированных избирателей. Если ни один из кандидатов не выполнит эти требования, в воскресенье, 1 ноября, проведут второй тур между двумя кандидатами, которые получат наибольшее число голосов.

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