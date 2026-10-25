Европейский Союз выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о насильственных инцидентах на нескольких избирательных участках в Сербии во время досрочных парламентских выборов. Об этом заявил глава делегации ЕС в Белграде Андреас фон Беккерат, сообщает The Rio Times.

Призыв к спокойствию

По словам фон Беккерата, граждане Сербии должны иметь возможность реализовать свое демократическое право голоса в мирной и безопасной атмосфере. Представитель ЕС призвал все стороны сохранять спокойствие, действовать ответственно и воздерживаться от насилия и провокаций.

Он также призвал компетентные институты гарантировать безопасность всех участников избирательного процесса. В заявлении ЕС не уточняется, на каких именно участках произошли инциденты, кто мог быть к ним причастен и были ли пострадавшие.

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Подсчет голосов

Голосование завершилось в 20:00 по центральноевропейскому времени 25 октября. В выборах участвовали список правящей Сербской прогрессивной партии, связанной с президентом Александром Вучичем, и список, поддержанный студенческим протестным движением.

Предварительные оценки ожидались после закрытия избирательных участков. Республиканская избирательная комиссия Сербии имеет до 96 часов после завершения голосования, чтобы объявить официальные результаты.

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