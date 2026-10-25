Unia Europejska wyraziła głębokie zaniepokojenie doniesieniami o brutalnych incydentach w kilku lokalach wyborczych w Serbii podczas przedterminowych wyborów parlamentarnych. Poinformował o tym szef delegacji UE w Belgradzie Andreas von Beckerath, jak podaje The Rio Times.

Apel o spokój

Według von Beckeratha obywatele Serbii powinni mieć możliwość skorzystania ze swojego demokratycznego prawa do głosowania w pokojowej i bezpiecznej atmosferze. Przedstawiciel UE wezwał wszystkie strony do zachowania spokoju, odpowiedzialnego działania oraz powstrzymania się od przemocy i prowokacji.

Zaapelował także do właściwych instytucji o zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu wyborczego. W oświadczeniu UE nie sprecyzowano, w których dokładnie lokalach doszło do incydentów, kto mógł być w nie zaangażowany ani czy były osoby poszkodowane.

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Liczenie głosów

Głosowanie zakończyło się o godz. 20:00 czasu środkowoeuropejskiego 25 października. W wyborach uczestniczyła lista rządzącej Serbskiej Partii Postępowej, powiązanej z prezydentem Aleksandarem Vučiciem, oraz lista wspierana przez studencki ruch protestu.

Wstępnych szacunków oczekiwano po zamknięciu lokali wyborczych. Republikańska Komisja Wyborcza Serbii ma do 96 godzin po zakończeniu głosowania na ogłoszenie oficjalnych wyników.

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