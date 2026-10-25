ЄС висловив занепокоєння насильством на виборах у Сербії — The Rio Times

Європейський Союз висловив глибоке занепокоєння повідомленнями про насильницькі інциденти на кількох виборчих дільницях у Сербії під час дострокових парламентських виборів. Про це заявив голова делегації ЄС у Белграді Андреас фон Беккерат, повідомляє The Rio Times.

Заклик до спокою

За словами фон Беккерата, громадяни Сербії повинні мати можливість реалізувати своє демократичне право голосу в мирній та безпечній атмосфері. Представник ЄС закликав усі сторони зберігати спокій, діяти відповідально й утримуватися від насильства та провокацій.

Він також звернувся до компетентних інституцій із закликом гарантувати безпеку всіх учасників виборчого процесу. У заяві ЄС не уточнили, на яких саме дільницях сталися інциденти, хто може бути до них причетним і чи були постраждалі.

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Підрахунок голосів

Голосування завершилося о 20:00 за центральноєвропейським часом 25 жовтня. У виборах брали участь список правлячої Сербської прогресивної партії, пов’язаної з президентом Александаром Вучичем, і список, підтриманий студентським протестним рухом.

Попередні оцінки очікувалися після закриття дільниць. Республіканська виборча комісія Сербії має до 96 годин після завершення голосування, щоб оприлюднити офіційні результати.

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