Близько 130 тисяч людей заявили про участь у протестах у Німеччині — The Local Germany

У Німеччині на 31 жовтня заплановані молодіжні демонстрації у 23 містах. За даними The Local Germany, станом на ранок 26 жовтня близько 130 тисяч людей позначили на сайті організаторів намір долучитися до акцій.

Акції у 23 містах

Загальнонаціональні протести організовує молодіжний альянс GenZ-regelt. Безпосередньо об'єднання проводить демонстрації у Кельні, Франкфурті-на-Майні, Гамбурзі, Берліні та Мюнхені. Ще в 18 містах пов'язані акції організовують партнерські групи.

Найбільшу кількість учасників серед акцій партнерів очікують у Штутгарті — понад 11 тисяч. В Ерфурті можуть зібратися майже 10 тисяч людей, а в Бонні — близько 6,5 тисячі.

Вимоги та реакція політиків

Організатори заявили, що демонстрації стосуватимуться освіти, охорони здоров'я, кліматичної політики та доступного життя. Серед шести заявлених тем також є скорочення бюджетних витрат, зростання вартості життя, нерівномірний розподіл тягаря, військовий призов і медичний відбір для служби, стеження та зміна клімату.

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У позиційному документі рух називає себе позапартійним, критичним до політичного керівництва та таким, що прагне єдності замість поділу й голосу для молоді.

The Local Germany з посиланням на Rheinische Post повідомляє, що федеральні та земельні органи безпеки стежать за ситуацією й обмінюються інформацією. Представники урядових партій попередили про ризики можливого насильства та екстремізму. Експерт Соціал-демократичної партії з питань внутрішньої політики Себастіан Фідлер заявив, що насильницькі протести не мають виправдання.

Його колега з Християнсько-демократичного союзу Александер Тром припустив, що акції можуть спробувати використати ліві екстремісти. Він водночас зазначив, що заклики до насильства в соціальних мережах становлять меншість. Парламентська лідерка Зелених Брітта Гассельманн наголосила на праві молодих людей бути почутими та мирно протестувати за своє майбутнє. Представниця Лівої партії Клара Бюнґер розкритикувала підозри, спрямовані проти молодіжного руху.

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