德国23座城市计划于10月31日举行青年示威活动。据The Local Germany报道，截至10月26日上午，约13万人在组织者网站上标注有意参加这些活动。

23座城市的活动

全国性抗议活动由青年联盟GenZ-regelt组织。该联盟直接在科隆、法兰克福、汉堡、柏林和慕尼黑举行示威。另有18座城市的相关活动由合作团体组织。

在合作方举行的活动中，预计斯图加特的参与人数最多，超过1.1万人。埃尔福特可能聚集近1万人，波恩则约有6500人。

诉求与政治人士的反应

组织者表示，示威将涉及教育、医疗保健、气候政策和可负担的生活。六项宣布的议题还包括削减预算支出、生活成本上涨、负担分配不均、征兵和服役体检、监控以及气候变化。

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该运动在一份立场文件中称自己无党派倾向，对政治领导层持批评态度，并寻求以团结取代分裂，以及为年轻人争取发声机会。

The Local Germany援引Rheinische Post报道称，联邦和州安全机构正在关注局势并交换信息。执政党代表警告称，可能存在暴力和极端主义风险。社会民主党内政政策专家塞巴斯蒂安·菲德勒表示，暴力抗议没有任何正当理由。

其来自基督教民主联盟的同事亚历山大·特罗姆认为，左翼极端分子可能试图利用这些活动。同时，他指出，社交媒体上的暴力呼吁只占少数。绿党议会领袖布丽塔·哈塞尔曼强调，年轻人有权被倾听，并有权为自己的未来进行和平抗议。左翼党代表克拉拉·宾格尔批评了针对青年运动的怀疑。

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