Na 31 października w 23 miastach Niemiec zaplanowano młodzieżowe demonstracje. Według The Local Germany, według stanu na poranek 26 października około 130 tys. osób zaznaczyło na stronie organizatorów zamiar dołączenia do akcji.

Akcje w 23 miastach

Ogólnokrajowe protesty organizuje młodzieżowy sojusz GenZ-regelt. Samo zrzeszenie organizuje demonstracje w Kolonii, Frankfurcie nad Menem, Hamburgu, Berlinie i Monachium. W kolejnych 18 miastach powiązane akcje organizują grupy partnerskie.

Największej liczby uczestników wśród akcji partnerów oczekuje się w Stuttgarcie — ponad 11 tys. W Erfurcie może zgromadzić się niemal 10 tys. osób, a w Bonn — około 6,5 tys.

Postulaty i reakcja polityków

Organizatorzy oświadczyli, że demonstracje będą dotyczyć edukacji, ochrony zdrowia, polityki klimatycznej i przystępnych warunków życia. Wśród sześciu zgłoszonych tematów są także cięcia wydatków budżetowych, wzrost kosztów życia, nierównomierny rozkład obciążeń, pobór wojskowy i badania medyczne do służby, inwigilacja oraz zmiana klimatu.

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W dokumencie programowym ruch określa się jako ponadpartyjny, krytyczny wobec przywództwa politycznego oraz dążący do jedności zamiast podziałów i do zapewnienia młodym ludziom głosu.

The Local Germany, powołując się na Rheinische Post, informuje, że federalne i krajowe organy bezpieczeństwa monitorują sytuację i wymieniają informacje. Przedstawiciele partii rządzących ostrzegli przed ryzykiem możliwej przemocy i ekstremizmu. Ekspert Partii Socjaldemokratycznej ds. polityki wewnętrznej Sebastian Fiedler oświadczył, że gwałtowne protesty nie mają żadnego usprawiedliwienia.

Jego kolega z Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Alexander Throm przypuścił, że akcje mogą próbować wykorzystać lewicowi ekstremiści. Jednocześnie zaznaczył, że wezwania do przemocy w mediach społecznościowych stanowią mniejszość. Liderka parlamentarna Zielonych Britta Haßelmann podkreśliła prawo młodych ludzi do bycia wysłuchanymi i pokojowego protestowania o swoją przyszłość. Przedstawicielka Lewicy Clara Bünger skrytykowała podejrzenia kierowane wobec ruchu młodzieżowego.

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