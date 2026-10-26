Niemieckie KSK zmienia szkolenie na wypadek wojny z Rosją — Interia

Niemiecka jednostka specjalna Kommando Spezialkräfte (KSK), stacjonująca w Calw, zmienia szkolenie z myślą o możliwej wojnie z Federacją Rosyjską, państwem-agresorem. Jej żołnierze przygotowują się do długotrwałych operacji w trudnych warunkach na wschodniej flance NATO, podaje Interia.

Przygotowanie do długotrwałych operacji

Dowódca KSK, generał brygady Andreas Kühne, oświadczył, że jednostka celowo przygotowuje się do przeciwdziałania Rosji. Jak powiedział, wcześniej operacje były zazwyczaj planowane na około trzy dni: po wykonaniu zadania żołnierze wracali do bazy, aby odpocząć i uzupełnić zapasy.

W przypadku wojny z Rosją komandosi musieliby działać w warunkach polowych znacznie dłużej, początkowo bez określonego terminu zakończenia operacji. Szkolenie obejmuje przeciwdziałanie przeciwnikowi dysponującemu czołgami, artylerią, dronami i środkami walki elektronicznej. Żołnierze trenują także w silnym mrozie, przygotowując się do możliwych warunków na wschodniej flance Sojuszu.

Gotowość w ciągu czterech godzin

Kühne oświadczył, że żołnierze KSK muszą wykonać swoje zadania przed wejściem do walki głównych sił, w tym 45. Brygady Pancernej Niemiec, stacjonującej na Litwie. Jak powiedział, w ciągu czterech godzin od otrzymania rozkazu żołnierze mogą znaleźć się na pokładzie samolotu w Stuttgarcie, mając wyposażenie do wykonania misji.

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Dowódca zaznaczył, że podczas ćwiczeń w państwach bałtyckich Niemcy demonstrowały możliwości swoich sił specjalnych. Jego zdaniem ma to pokazać Moskwie, że potencjalny atak na NATO wiązałby się ze znacznymi stratami.

Jednostka w Calw

KSK utworzono 20 września 1996 roku. Według Bundeswehry do jego zadań należy obrona Niemiec i sojuszników we współdziałaniu z innymi siłami i partnerami NATO, zbieranie informacji ważnych dla dowództwa oraz rażenie celów strategicznych lub operacyjnych. Jednostka może także działać na tyłach przeciwnika, uwalniać obywateli Niemiec za granicą, zatrzymywać wskazane osoby podczas misji międzynarodowych i szkolić zagraniczne siły specjalne.

KSK wcześniej zreformowano po wykryciu przypadków prawicowego ekstremizmu, naruszeń w postępowaniu z amunicją oraz niedociągnięć w nadzorze. W lipcu 2020 roku rozwiązano drugą kompanię jednostki, której struktury uznano za niemożliwe do naprawienia.

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