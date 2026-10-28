Branża kryptowalut wydała około 176 mln dolarów na ponad 100 wyścigów w wyborach śródokresowych w USA, dążąc do stworzenia w Kongresie ponadpartyjnej koalicji sojuszników w celu promowania swoich interesów. Informuje o tym The Japan Times.

Największy kryptowalutowy superkomitet polityczny Fairshake oraz powiązane z nim komitety wydały na kampanię około 150,8 mln dolarów według stanu na 20 października. Inne grupy kryptowalutowe wydały około 25 mln dolarów. Fairshake oświadczył, że 53 z 58 kandydatów, których poparł w prawyborach lub wyborach specjalnych w tym roku, zwyciężyło i znajdzie się na kartach do głosowania 3 listopada.

Poparcie dla kandydatów

Głównymi finansującymi komitety polityczne są Coinbase, Ripple oraz firma venture capital Andreessen Horowitz. Według publikacji wydatki te mają pomóc branży budować długoterminowe relacje z wybranymi urzędnikami, a nie przekonywać wyborców do popierania walut cyfrowych.

Superkomitety mogą gromadzić i wydawać nieograniczone kwoty, jednak nie mają prawa bezpośrednio koordynować działań ze sztabami wyborczymi. Materiały reklamowe struktur Fairshake w większości nie wspominają o kryptowalutach: są rozpowszechniane przez powiązane komitety pod nazwami Defend American Jobs i Protect Progress, a tematami spotów często są podatki i imigracja.

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Stawka na ustawodawstwo

Branża dąży do uchwalenia Clarity Act — projektu ustawy przewidującego przekazanie nadzoru nad kryptowalutami amerykańskiej Komisji ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary. Dokument nie przeszedł do ostatecznego głosowania podczas obecnej sesji Kongresu. Analitycy JPMorgan zauważyli, że bez tej ustawy decyzje regulacyjne podjęte za prezydentury Donalda Trumpa mogą zostać uchylone przez następną administrację.

Fairshake popiera kandydatów do Izby Reprezentantów z obu partii, ale w wyścigach do Senatu postanowił finansować wyłącznie Republikanów po tym, jak Demokraci zablokowali procedowanie Clarity Act. Ich zastrzeżenia dotyczyły przepisu etycznego, który mógłby zobowiązać rodzinę Trumpa do sprzedaży aktywów kryptowalutowych.

Jednym z głównych celów branży kryptowalutowej stał się były przewodniczący Senackiej Komisji Bankowej Sherrod Brown, który ponownie kandyduje do Senatu z Ohio. Według AdImpact branża wydała już na ten wyścig ponad 68 mln dolarów. Kierownik kampanii Browna, Patrick Eisenhauer, oświadczył, że grupy specjalnych interesów obawiają się zamiaru kandydata, by przeciwstawić się systemowi i chronić pracowników Ohio.

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