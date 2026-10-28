加密货币行业在美国100多场中期选举竞选中投入了约1.76亿美元，旨在国会中组建一个两党盟友联盟，以推动其利益。《日本时报》报道。

截至10月20日，最大的加密货币超级政治行动委员会Fairshake及其关联委员会已在竞选活动中投入约1.508亿美元。其他加密货币团体花费了约2500万美元。Fairshake表示，今年其在初选或特别选举中支持的58名候选人中，有53人获胜，并将出现在11月3日的选票上。

支持候选人

这些政治委员会的主要资助方是Coinbase、Ripple和风险投资公司Andreessen Horowitz。据该报报道，这些支出旨在帮助该行业与当选官员建立长期关系，而不是说服选民支持数字货币。

超级政治行动委员会可以筹集和支出不受限制的金额，但不得与竞选团队直接协调活动。Fairshake相关机构的广告材料大多不提及加密货币：这些材料由名为Defend American Jobs和Protect Progress的关联委员会发布，视频主题通常是税收和移民。

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押注立法

该行业寻求推动通过Clarity Act，该法案规定将加密货币监管权移交给美国商品期货交易委员会。该文件在本届国会会议期间未能推进至最终表决。摩根大通分析师指出，若没有这项法律，在唐纳德·特朗普任总统期间作出的监管决定可能被下一届政府撤销。

Fairshake支持来自两党的众议院候选人，但在参议院选举中，在民主党阻止Clarity Act推进后，该组织决定只资助共和党人。民主党的反对意见涉及一项伦理条款，该条款可能要求特朗普家族出售加密货币资产。

加密货币行业的主要目标之一是曾任参议院银行委员会主席的谢罗德·布朗，他再次作为俄亥俄州候选人竞选参议员。根据AdImpact的数据，该行业已在这场选举中投入超过6800万美元。布朗竞选经理帕特里克·艾森豪尔表示，特殊利益集团担心这名候选人对抗体制并保护俄亥俄州劳动者的意图。

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