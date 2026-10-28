Криптоиндустрия потратила около 176 млн долларов на более чем 100 гонок промежуточных выборов в США, стремясь сформировать в Конгрессе двухпартийную коалицию союзников для продвижения своих интересов. Об этом сообщает The Japan Times.

Крупнейший криптовалютный суперкомитет политических действий Fairshake и связанные с ним комитеты по состоянию на 20 октября потратили на кампанию около 150,8 млн долларов. Другие криптогруппы потратили примерно 25 млн долларов. Fairshake заявил, что 53 из 58 кандидатов, которых он поддержал на праймериз или внеочередных выборах в этом году, победили и будут в бюллетенях 3 ноября.

Поддержка кандидатов

Основными финансистами политических комитетов являются Coinbase, Ripple и венчурная компания Andreessen Horowitz. По данным издания, эти расходы должны помочь отрасли выстроить долгосрочные отношения с избранными должностными лицами, а не убедить избирателей поддерживать цифровые валюты.

Суперкомитеты могут собирать и тратить неограниченные суммы, однако не имеют права напрямую координировать деятельность с избирательными штабами. Рекламные материалы структур Fairshake в основном не упоминают криптовалюты: их распространяют связанные комитеты под названиями Defend American Jobs и Protect Progress, а темами роликов часто являются налоги и иммиграция.

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Ставка на законодательство

Отрасль стремится добиться принятия Clarity Act — законопроекта, предусматривающего передачу надзора за криптовалютами Комиссии по торговле товарными фьючерсами США. Документ не продвинулся к финальному голосованию в текущей сессии Конгресса. Аналитики JPMorgan отметили, что без этого закона регуляторные решения, принятые во время президентства Дональда Трампа, могут быть отменены следующей администрацией.

Fairshake поддерживает кандидатов в Палату представителей от обеих партий, но в сенатских гонках решил финансировать только республиканцев после того, как демократы заблокировали продвижение Clarity Act. Их возражения касались этической нормы, которая могла бы обязать семью Трампа продать криптовалютные активы.

Одной из главных целей криптоиндустрии стал бывший глава Банковского комитета Сената Шеррод Браун, который снова баллотируется в Сенат от Огайо. По данным AdImpact, отрасль уже потратила на эту гонку более 68 млн долларов. Менеджер кампании Брауна Патрик Айзенгауэр заявил, что специальные интересы опасаются намерения кандидата противостоять системе и защищать работников Огайо.

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