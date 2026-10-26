KSK в Германии меняет подготовку на случай войны с Россией — Interia

Немецкое спецподразделение Kommando Spezialkräfte (KSK), дислоцированное в Кальве, меняет подготовку с расчетом на возможную войну с Российской Федерацией — государством-агрессором. Его военнослужащие готовятся к длительным операциям в сложных условиях на восточном фланге НАТО, сообщает Interia.

Подготовка к длительным операциям

Командир KSK бригадный генерал Андреас Кюне заявил, что подразделение целенаправленно готовится к противодействию России. По его словам, ранее операции обычно планировались примерно на трое суток: после выполнения задачи военнослужащие возвращались на базу, чтобы отдохнуть и пополнить запасы.

В случае войны с Россией спецназовцам пришлось бы действовать в полевых условиях значительно дольше, первоначально без определенного срока завершения операции. Учения включают противодействие противнику, имеющему танки, артиллерию, беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. Военнослужащие также тренируются в условиях сильного холода, готовясь к возможным условиям на восточном фланге Альянса.

Готовность за четыре часа

Кюне заявил, что бойцы KSK должны выполнить свои задачи до вступления в бой основных сил, в том числе 45-й танковой бригады Германии, дислоцированной в Литве. По его словам, в течение четырех часов после получения приказа военнослужащие могут быть на борту самолета в Штутгарте, имея снаряжение для выполнения миссии.

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Командир отметил, что во время учений в странах Балтии Германия демонстрировала возможности своих сил специального назначения. По его мнению, это должно показать Москве, что потенциальная атака на НАТО будет сопровождаться значительными потерями.

Подразделение в Кальве

KSK было создано 20 сентября 1996 года. По данным Бундесвера, его задачами являются оборона Германии и союзников во взаимодействии с другими силами и партнерами НАТО, сбор важной для командования информации и поражение стратегических или оперативных целей. Подразделение также может действовать в тылу противника, освобождать граждан Германии за рубежом, задерживать определенных лиц во время международных миссий и обучать иностранные силы специального назначения.

Ранее KSK реформировали после выявления случаев правого экстремизма, нарушений при обращении с боеприпасами и недостатков надзора. В июле 2020 года была расформирована вторая рота подразделения, структуры которой признали не подлежащими исправлению.

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