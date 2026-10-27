Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что после заседания правительства может появиться информация о выборе Польши местом размещения европейского сервисного центра для ракет-перехватчиков PAC-3 систем Patriot. По его словам, Польша конкурировала за этот проект, в частности с Германией.

Как сообщает RMF24, центр должен был бы обслуживать ракеты, которые используют страны НАТО: проводить техническое обслуживание, проверки и поддерживать их готовность. Производство ракет не входило бы в функции учреждения.

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Проект с участием стран НАТО

Ракеты PAC-3 для систем Patriot производит Lockheed Martin. В развитии проекта участвуют США, Польша, Германия, Нидерланды и Швеция. В июле во время саммита НАТО в Анкаре стороны подписали соглашение об изучении возможности создания такого центра.

Значение для польской обороны

Для Варшавы проект имеет стратегическое значение, поскольку Patriot является одним из компонентов программы противовоздушной обороны Wisła. Польша приобрела восемь батарей Patriot и ракеты PAC-3 MSE. Размещение сервисного центра в стране могло бы сократить время технического обслуживания ракет, усилить безопасность поставок и предоставить польской промышленности компетенции по их поддержанию.

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