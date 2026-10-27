Premier Polski Donald Tusk oświadczył, że po posiedzeniu rządu może pojawić się informacja o wyborze Polski na miejsce europejskiego centrum serwisowego dla rakiet przechwytujących PAC-3 systemów Patriot. Jak zaznaczył, Polska konkurowała o ten projekt między innymi z Niemcami.

Jak informuje RMF24, centrum miałoby obsługiwać rakiety używane przez państwa NATO: prowadzić konserwację techniczną, kontrole oraz wspierać ich gotowość. Produkcja rakiet nie należałaby do funkcji tej placówki.

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Projekt z udziałem państw NATO

Rakiety PAC-3 dla systemów Patriot produkuje Lockheed Martin. W rozwoju projektu uczestniczą USA, Polska, Niemcy, Niderlandy i Szwecja. W lipcu, podczas szczytu NATO w Ankarze, strony podpisały umowę o zbadaniu możliwości utworzenia takiego centrum.

Znaczenie dla polskiej obrony

Dla Warszawy projekt ma znaczenie strategiczne, ponieważ Patriot jest jednym z komponentów programu obrony powietrznej Wisła. Polska kupiła osiem baterii Patriot oraz rakiety PAC-3 MSE. Umieszczenie centrum serwisowego w kraju mogłoby skrócić czas obsługi technicznej rakiet, wzmocnić bezpieczeństwo dostaw i zapewnić polskiemu przemysłowi kompetencje do ich utrzymania.

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