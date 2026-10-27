Россия изучает возможность сотрудничества с США в Арктике, а также призывает страны-экспортеры газа усилить координацию на мировом рынке.

Об этом заявил Владимир Путин в ходе саммита Форума стран-экспортеров газа в Москве.

По словам Путина, из-за перебоев с поставками и санкций мировой газовый рынок сталкивается с рисками дисбаланса и колебаниями цен. Он предложил оптимизировать маршруты транспортировки газа между странами-участницами форума и расширить консультации по кризисным ситуациям.

Путин также заявил, что Россия открыта для обмена технологиями в газовой сфере. По его словам, Москва уже обсуждает с американскими партнерами возможность совместной работы в Арктике.

В то же время российский президент подчеркнул необходимость долгосрочных контрактов для инвестиций в новые месторождения, перерабатывающие мощности и инфраструктуру для экспорта сжиженного природного газа.

Россия рассматривает Арктику как важный регион в глобальной конкуренции между государствами, а ее активность на Крайнем Севере, в частности ракетные испытания и восстановление советских военных баз, свидетельствует о стратегическом значении этой территории.

Союзники по НАТО обнаружили и остановили российские подводные лодки в Арктике, которые планировали использовать секретное оружие для повреждения важных подводных кабелей. Таким образом, Москва не смогла осуществить запланированную диверсию.

Министр иностранных дел России — государства-агрессора — Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает усиление активности НАТО в Арктике как прямую угрозу своей безопасности.

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