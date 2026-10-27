В Польше 29 ноября 2026 года, в первое воскресенье Адвента, стартует годовая программа Конференции епископата Польши «Приход как миссионерская община». Она предусматривает более активное вовлечение мирян в планирование приходских инициатив, катехизацию и помощь нуждающимся, сообщает Interia.

Под «миссионерством» инициаторы понимают не поездки в другие страны, а работу с жителями конкретного прихода — в частности с людьми, которые редко посещают мессы, переживают кризис веры или обращаются в приходскую канцелярию преимущественно перед крещением, венчанием или похоронами.

Больше участия мирян

Программа будет охватывать подготовку к таинствам, молитву, провозглашение Слова Божьего, приходскую катехизацию, благотворительную деятельность и синодальный способ управления. Последний предполагает более широкое учёт мнений прихожан и совместное определение местных потребностей.

Большую роль могут получить пастырские и экономические советы, литургические группы, волонтёры и миряне, проводящие формационные встречи. В то же время ответственным за приход согласно каноническому праву остаётся настоятель, а приходские советы имеют консультативный статус. Программа не расширяет их формальные полномочия, но должна способствовать реальному использованию существующих структур.

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Епископат также предлагает катехизацию для взрослых, супружеских пар, женихов и невест, родителей детей, готовящихся к первому причастию, кандидатов к миропомазанию и крёстных родителей. Единого обязательного формата для всех приходов не вводят: конкретные решения будут зависеть от епархий и местных общин.

Статистика и материалы на церковный год

Пакет на 2026–2027 годы будет состоять из шести тетрадей: богословско-пастырской, гомилетической, катехитической, литургической, марианской и статистической. Статистическую часть подготовили совместно с Институтом статистики Католической церкви SAC.

Она содержит анализ показателей dominicantes — доли верующих, присутствующих на воскресной мессе, — и communicantes, то есть количества людей, причащающихся в этот день. В 2025 году такой подсчёт провели 19 октября почти в 10 тысячах польских приходов. Данные должны помочь оценить разницу между числом жителей на территории прихода и числом тех, кто фактически участвует в его жизни.

В начале программы верующие могут увидеть изменения прежде всего в проповедях, катехизациях и богослужениях, посвящённых совместной ответственности за общину. Литургические материалы предусматривают, в частности, благословение нового приходского литургического коллектива и молитвы за пастырские и экономические советы.

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