W Polsce 29 listopada 2026 roku, w pierwszą niedzielę Adwentu, rozpocznie się roczny program Konferencji Episkopatu Polski „Parafia jako wspólnota misyjna”. Przewiduje on aktywniejsze włączanie świeckich w planowanie inicjatyw parafialnych, katechezę i pomoc potrzebującym, informuje Interia.

Przez „misyjność” inicjatorzy rozumieją nie wyjazdy do innych krajów, lecz pracę z mieszkańcami konkretnej parafii — w tym z osobami, które rzadko uczestniczą we mszach, przeżywają kryzys wiary lub zgłaszają się do kancelarii parafialnej głównie przed chrztem, ślubem albo pogrzebem.

Większy udział świeckich

Program obejmie przygotowanie do sakramentów, modlitwę, głoszenie Słowa Bożego, katechezę parafialną, działalność charytatywną oraz synodalny sposób zarządzania. Ten ostatni zakłada szersze uwzględnianie opinii parafian i wspólne określanie lokalnych potrzeb.

Większą rolę mogą otrzymać rady duszpasterskie i ekonomiczne, grupy liturgiczne, wolontariusze oraz świeccy prowadzący spotkania formacyjne. Jednocześnie za parafię zgodnie z prawem kanonicznym nadal odpowiada proboszcz, a rady parafialne mają status doradczy. Program nie rozszerza ich formalnych uprawnień, lecz ma sprzyjać faktycznemu wykorzystywaniu istniejących struktur.

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Episkopat proponuje także katechezę dla dorosłych, małżeństw, narzeczonych, rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii, kandydatów do bierzmowania i rodziców chrzestnych. Nie wprowadza się jednego obowiązkowego formatu dla wszystkich parafii: konkretne decyzje będą zależeć od diecezji i lokalnych wspólnot.

Statystyki i materiały na rok kościelny

Pakiet na lata 2026–2027 będzie składać się z sześciu zeszytów: teologiczno-pastoralnego, homiletycznego, katechetycznego, liturgicznego, maryjnego i statystycznego. Część statystyczną przygotowano wspólnie z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.

Zawiera ona analizę wskaźników dominicantes — odsetka wiernych obecnych na niedzielnej mszy — oraz communicantes, czyli liczby osób przystępujących tego dnia do komunii. W 2025 roku takie liczenie przeprowadzono 19 października w niemal 10 tysiącach polskich parafii. Dane mają pomóc ocenić różnicę między liczbą mieszkańców na terenie parafii a liczbą osób, które faktycznie uczestniczą w jej życiu.

Na początku programu wierni mogą zauważyć zmiany przede wszystkim w kazaniach, katechezach i nabożeństwach poświęconych współodpowiedzialności za wspólnotę. Materiały liturgiczne przewidują między innymi błogosławieństwo nowego parafialnego zespołu liturgicznego oraz modlitwy za rady duszpasterskie i ekonomiczne.

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