Єпископат Польщі запустить програму оновлення парафій 29 листопада — Interia

У Польщі 29 листопада 2026 року, у першу неділю Адвенту, стартує річна програма Конференції єпископату Польщі «Парафія як місійна спільнота». Вона передбачає активніше залучення мирян до планування парафіяльних ініціатив, катехизації та допомоги нужденним, повідомляє Interia.

Під «місійністю» ініціатори розуміють не поїздки до інших країн, а роботу з жителями конкретної парафії — зокрема з людьми, які рідко відвідують меси, переживають кризу віри або звертаються до церковної канцелярії переважно перед хрещенням, вінчанням чи похороном.

Більше участі мирян

Програма охоплюватиме підготовку до таїнств, молитву, проголошення Слова Божого, парафіяльну катехизацію, благодійну діяльність і синодальний спосіб управління. Останній передбачає ширше врахування думок парафіян та спільне визначення місцевих потреб.

Більшу роль можуть отримати душпастирські й економічні ради, літургійні групи, волонтери та миряни, які проводять формаційні зустрічі. Водночас відповідальним за парафію згідно з канонічним правом залишається настоятель, а парафіяльні ради мають дорадчий статус. Програма не розширює їхніх формальних повноважень, але має сприяти реальному використанню наявних структур.

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Єпископат також пропонує катехизацію для дорослих, подружніх пар, наречених, батьків дітей, які готуються до першого причастя, кандидатів до миропомазання та хрещених батьків. Єдиного обов’язкового формату для всіх парафій не запроваджують: конкретні рішення залежатимуть від єпархій і місцевих громад.

Статистика та матеріали на церковний рік

Пакет на 2026–2027 роки складатиметься із шести зошитів: богословсько-пасторального, гомілетичного, катехитичного, літургійного, марійного та статистичного. Статистичну частину підготували разом з Інститутом статистики Католицької церкви SAC.

Вона містить аналіз показників dominicantes — частки вірян, присутніх на недільній месі, — та communicantes, тобто кількості людей, які того дня причащаються. У 2025 році такий підрахунок провели 19 жовтня майже у 10 тисячах польських парафій. Дані мають допомогти оцінити різницю між кількістю жителів на території парафії та числом тих, хто фактично бере участь у її житті.

На початку програми віряни можуть побачити зміни насамперед у проповідях, катехизаціях і богослужіннях, присвячених співвідповідальності за громаду. Літургійні матеріали передбачають, зокрема, благословення нового парафіяльного літургійного колективу та молитви за душпастирські й економічні ради.

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