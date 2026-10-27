2026年11月29日，即将临期第一主日，波兰将启动波兰主教团为期一年的“堂区作为传教共同体”计划。该计划 предусматривает让平信徒更积极参与规划堂区倡议、教理讲授和帮助有需要的人，Interia报道。

倡议发起者所说的“传教性”并非指前往其他国家，而是与特定堂区的居民开展工作——尤其是那些很少参加弥撒、正经历信仰危机，或主要在洗礼、婚礼或葬礼前前往堂区办公室的人。

平信徒更多参与

该计划将涵盖圣事准备、祈祷、宣讲天主圣言、堂区教理讲授、慈善活动以及共议制管理方式。后者意味着更广泛地考虑教友的意见，并共同确定当地需求。

牧灵和经济委员会、礼仪团体、志愿者以及主持培育聚会的平信徒可能获得更大的作用。同时，根据教会法，堂区负责人仍是本堂神父，堂区委员会则具有咨询地位。该计划不会扩大其正式权限，但旨在促进对现有架构的实际运用。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

主教团还建议为成年人、已婚夫妇、未婚夫妇、准备初领圣体儿童的父母、坚振候选人和代父母提供教理讲授。不会为所有堂区引入统一的强制性模式：具体决定将取决于教区和当地共同体。

教会年度的统计数据和材料

2026至2027年的材料包将由六册组成：神学牧灵册、讲道学册、教理册、礼仪册、圣母敬礼册和统计册。统计部分与SAC天主教会统计研究所共同编制。

其中包含对dominicantes指标的分析——即参加主日弥撒的信徒比例——以及communicantes，即当天领受圣体的人数。2025年，这项统计于10月19日在近1万个波兰堂区进行。这些数据将有助于评估堂区辖区内居民人数与实际参与堂区生活人数之间的差异。

在计划启动之初，信徒可能首先在讲道、教理讲授和有关共同承担共同体责任的礼仪中看到变化。礼仪材料尤其包括祝福新的堂区礼仪团队，以及为牧灵和经济委员会祈祷。

关注我们在