芬兰总统亚历山大·斯图布表示，与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的电话会谈是在乌克兰和美国参与下筹备的。

10月27日，斯图布与挪威首相约纳斯·哈尔·斯特雷共同与普京进行了电话交谈。通话持续了约一个半小时。这位芬兰领导人详细介绍了通话筹备过程及通话详情。

斯图布透露的细节

据他介绍，此次通话是10月20日奥斯陆会晤的延续，是在与乌克兰和美国合作下进行的。通话前，已提前向关键盟友通报了此事，特别是北欧理事会所有成员国；通话结束后，又向他们通报了通话内容。

据他介绍，通话结束后，向泽连斯基总统提交了一份约30分钟的通话情况报告。

“我们讨论了关键问题以及我们在通话前一晚商定的沟通内容，”斯图布表示。

他这样描述了通话的性质：“与普京总统的通话既专业又直率。”

通话的意义

此外，这位领导人还阐述了此次通话的必要性。

“斯托雷总理和我认为，芬兰和挪威等毗邻国家有必要澄清可能导致误解的问题。 同时，也希望向俄罗斯联邦总统传达北欧国家，特别是芬兰和挪威的直接立场，”他指出。

斯图布补充道，芬兰和挪威将继续支持乌克兰，并为实现持久、公正的和平而努力。

阿布扎比会晤

“现在，为将于11月在阿布扎比举行的、由美国、乌克兰、俄罗斯和欧洲国家参加的会议铺平了道路，”斯图布补充道。

据Yle报道。

需要指出的是，普京无意放弃对顿巴斯的占领——路透社报道。



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