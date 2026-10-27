Стубб заявил, что звонок Путину готовили совместно с Украиной и США
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что подготовка телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным проходила при участии Украины и США.
27 октября Стубб вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере провели телефонный разговор с Путиным. Беседа длилась около полутора часов. Финский лидер рассказал подробности подготовки и самого разговора.
Подробности от Стубба
По его словам, разговор стал продолжением встречи в Осло 20 октября и состоялся в сотрудничестве с Украиной и США. Перед разговором о нем заранее проинформировали ключевых союзников, в частности все страны Северного совета, а после завершения сообщили о его содержании.
После разговора, по его словам, президенту Зеленскому представили примерно 30-минутный отчет о его ходе.
«Мы обсудили ключевые вопросы и сообщения, которые мы согласовали накануне вечером перед звонком», — сказал Стубб.
Характер разговора он описал так: «Разговор с президентом Путиным был профессиональным и прямым».
Зачем был этот звонок
Кроме того, лидер обосновал необходимость звонка.
«Премьер-министр Стьоре и я считали важным, чтобы приграничные государства, такие как Финляндия и Норвегия, прояснили вопросы, которые могут привести к недоразумениям. А также передали бы президенту Российской Федерации прямые сообщения с точки зрения стран Северной Европы, в частности Финляндии и Норвегии», — отметил он.
Стубб добавил, что Финляндия и Норвегия и впредь будут поддерживать Украину и прилагать усилия для достижения прочного и справедливого мира.
Встреча в Абу-Даби
«Теперь проложен путь к встрече с участием США, Украины, России и европейских стран, которая состоится в Абу-Даби в ноябре», — добавил Стубб.
Об этом сообщает Yle.
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