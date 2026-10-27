Prezydent Finlandii Aleksander Stubb oświadczył, że przygotowania do rozmowy telefonicznej z prezydentem Rosji Władimirem Putinem odbywały się przy udziale Ukrainy i Stanów Zjednoczonych.

27 października Stubb wraz z premierem Norwegii Jonasem Garem Sterem przeprowadzili rozmowę telefoniczną z Putinem. Rozmowa trwała około półtorej godziny. Fiński przywódca opowiedział o szczegółach przygotowań oraz samej rozmowy.

Szczegóły od Stubba

Jak powiedział, rozmowa była kontynuacją spotkania w Oslo z 20 października i odbyła się we współpracy z Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi. Przed rozmową poinformowano o niej z wyprzedzeniem kluczowych sojuszników, w szczególności wszystkie kraje Rady Północnej, a po jej zakończeniu przekazano informacje na temat jej treści.

Po rozmowie, jak powiedział, prezydent Zełenski otrzymał około 30-minutowe sprawozdanie z jej przebiegu.

„Omówiliśmy kluczowe kwestie i komunikaty, które uzgodniliśmy poprzedniego wieczoru przed rozmową” – powiedział Stubb.

Charakter rozmowy opisał w następujący sposób: „Rozmowa z prezydentem Putinem była profesjonalna i bezpośrednia”.

Po co odbyła się ta rozmowa

Ponadto przywódca uzasadnił konieczność tej rozmowy.

„Premier Støre i ja uznaliśmy za ważne, aby państwa graniczne, takie jak Finlandia i Norwegia, wyjaśniły kwestie, które mogą prowadzić do nieporozumień. A także przekazały prezydentowi Federacji Rosyjskiej bezpośrednie komunikaty z punktu widzenia krajów Europy Północnej, w szczególności Finlandii i Norwegii” – zaznaczył.

Stubb dodał, że Finlandia i Norwegia będą nadal wspierać Ukrainę i dokładać starań na rzecz osiągnięcia trwałego i sprawiedliwego pokoju.

Spotkanie w Abu Zabi

„Otworzyła się teraz droga do spotkania z udziałem Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Rosji i krajów europejskich, które odbędzie się w Abu Zabi w listopadzie” — dodał Stubb.

Informuje o tym Yle.

Przypomnijmy, że Putin nie zamierza zrezygnować z zajęcia Donbasu — podaje Reuters.



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