Federalni prokuratorzy USA zwrócili się do sądu o odrzucenie żądania 14 mediów dotyczącego natychmiastowego odtajnienia nakazu przeszukania mieszkania kongresmenki Ilhan Omar w Waszyngtonie. Zdaniem prokuratorów ujawnienie materiałów może zaszkodzić śledztwu karnemu, informuje The Hill.

Argumenty prokuratury

W piśmie z licznymi zaczernieniami, podpisanym przez prokurator okręgu Kolumbii Jeanine Pirro, wskazano, że nakaz nie został jeszcze w pełni wykonany, a decyzja w sprawie ewentualnego postawienia zarzutów nie została podjęta. Prokuratorzy uważają, że pełne odtajnienie dokumentów na tym etapie stworzyłoby zagrożenia dla śledztwa i publicznie ujawniłoby informacje o podejrzewanych przestępstwach przed ewentualną obroną sądową.

Jednocześnie biuro Pirro nie sprzeciwia się możliwemu późniejszemu ujawnieniu części dokumentów z licznymi zaczernieniami, aby opinia publiczna mogła zobaczyć przebieg procedury prawnej. Prokuratorzy oświadczyli, że materiały dotyczące nakazu nie powinny pozostać utajnione na zawsze, jednak poprosili sąd o odroczenie ich ujawnienia.

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Sprawa sądowa i stanowisko Omar

Sprawę rozpatruje sędzia Sądu Okręgowego USA James Boasberg, który kieruje sądem federalnym w Waszyngtonie. Media zwróciły się do sądu trzy dni po tym, jak federalni agenci przeprowadzili przeszukanie mieszkania Omar w ramach śledztwa karnego dotyczącego domniemanego oszustwa imigracyjnego.

Zakres śledztwa nie został oficjalnie ujawniony. Jednocześnie w doniesieniach, na które powołuje się publikacja, mowa jest o zarzutach, że ojciec Omar mógł podać fałszywe informacje o jej wieku w dokumentach imigracyjnych. Sama kongresmenka oświadczyła, że zamierza wyprowadzić się z mieszkania z powodu gróźb śmierci. Po przeszukaniu nazwała również działania władz próbą prześladowania przeciwników politycznych i zastraszaniem politycznym ze strony prezydenta Donalda Trumpa.

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