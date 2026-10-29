Прокуратура США просить не розсекречувати ордер на обшук у Вашингтоні — The Hill

Федеральні прокурори США звернулися до суду з проханням відхилити вимогу 14 медіа негайно розсекретити ордер на обшук помешкання конгресвумен Ільхан Омар у Вашингтоні. На думку прокурорів, оприлюднення матеріалів може зашкодити кримінальному розслідуванню, повідомляє The Hill.

Аргументи прокуратури

У поданні зі значними вилученнями, яке підписала прокурорка округу Колумбія Джанін Пірро, зазначено, що ордер ще не виконано повністю, а рішення щодо можливого висунення обвинувачень не ухвалено. Прокурори вважають, що повне розсекречення документів на цьому етапі створить ризики для слідства та публічно розкриє відомості про підозрювані правопорушення до можливого судового захисту.

Водночас офіс Пірро не заперечує проти можливого оприлюднення частини документів зі значними вилученнями пізніше, щоб громадськість могла побачити перебіг юридичної процедури. Прокурори заявили, що матеріали щодо ордера не мають залишатися закритими назавжди, однак попросили суд відкласти їхнє розкриття.

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Судова справа та позиція Омар

Справу розглядає окружний суддя США Джеймс Боасберг, який очолює федеральний суд у Вашингтоні. Медіа звернулися до суду через три дні після того, як федеральні агенти провели обшук у помешканні Омар у межах кримінального розслідування щодо ймовірного імміграційного шахрайства.

Обсяг розслідування офіційно не розкривався. Водночас у повідомленнях, на які посилається видання, йдеться про звинувачення в тому, що батько Омар міг надати неправдиві відомості про її вік в імміграційних документах. Сама конгресвумен заявила, що має намір переїхати з квартири через погрози смертю. Після обшуку вона також назвала дії влади спробою переслідування політичних опонентів і політичного залякування з боку президента Дональда Трампа.

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