Федеральные прокуроры США обратились в суд с просьбой отклонить требование 14 СМИ немедленно рассекретить ордер на обыск жилья конгрессвумен Ильхан Омар в Вашингтоне. По мнению прокуроров, публикация материалов может навредить уголовному расследованию, сообщает The Hill.

Аргументы прокуратуры

В документе со значительными изъятиями, подписанном прокурором округа Колумбия Джанин Пирро, указано, что ордер еще не исполнен полностью, а решение о возможном предъявлении обвинений не принято. Прокуроры считают, что полное рассекречивание документов на этом этапе создаст риски для следствия и публично раскроет сведения о предполагаемых правонарушениях до возможной судебной защиты.

В то же время офис Пирро не возражает против возможной публикации части документов со значительными изъятиями позднее, чтобы общественность могла увидеть ход юридической процедуры. Прокуроры заявили, что материалы по ордеру не должны оставаться закрытыми навсегда, однако попросили суд отложить их раскрытие.

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Судебное дело и позиция Омар

Дело рассматривает окружной судья США Джеймс Боасберг, который возглавляет федеральный суд в Вашингтоне. СМИ обратились в суд через три дня после того, как федеральные агенты провели обыск в жилье Омар в рамках уголовного расследования предполагаемого иммиграционного мошенничества.

Объем расследования официально не раскрывался. В то же время в сообщениях, на которые ссылается издание, говорится об обвинениях в том, что отец Омар мог предоставить ложные сведения о ее возрасте в иммиграционных документах. Сама конгрессвумен заявила, что намерена переехать из квартиры из-за угроз убийством. После обыска она также назвала действия властей попыткой преследования политических оппонентов и политическим запугиванием со стороны президента Дональда Трампа.

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