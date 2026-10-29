美国联邦检察官请求法院驳回14家媒体立即公开搜查华盛顿国会女议员伊尔汗·奥马尔住所的搜查令的要求。检方认为，公布相关材料可能损害刑事调查，The Hill报道。

检方的理由

由哥伦比亚特区检察官珍宁·皮罗签署的一份经过大幅删节的文件指出，该搜查令尚未完全执行，是否提出指控的决定也尚未作出。检方认为，现阶段全面公开文件将给调查带来风险，并会在可能进行法庭辩护之前，公开披露有关涉嫌违法行为的信息。

与此同时，皮罗办公室并不反对日后可能公布部分经过大幅删节的文件，以便公众了解法律程序的进展。检方表示，有关搜查令的材料不应永远处于保密状态，但请求法院推迟公开这些材料。

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法院案件与奥马尔的立场

此案由美国地区法官詹姆斯·博阿斯伯格审理，他领导华盛顿的联邦法院。联邦探员在针对涉嫌移民欺诈的刑事调查中搜查奥马尔住所三天后，这些媒体向法院提出申请。

调查范围尚未得到官方披露。与此同时，该媒体援引的报道提到，有指控称奥马尔的父亲可能在移民文件中提供了有关她年龄的虚假信息。奥马尔本人表示，由于收到死亡威胁，她打算搬离该公寓。搜查后，她还称当局的行为是试图迫害政治对手，并是总统唐纳德·特朗普实施的政治恐吓。

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