Niderlandy zobowiązały się przekazać 500 mln dolarów w ciągu dziesięciu lat na rzecz Tropical Forest Forever Facility — mechanizmu długoterminowego finansowania ochrony lasów tropikalnych. Poinformował o tym Mongabay, powołując się na komunikat prasowy z 26 października.

Cele funduszu

W Niderlandach szacuje się, że fundusz ma potencjał ochrony od 800 do 900 mln hektarów lasów tropikalnych. To około 200 razy więcej niż powierzchnia kraju. Długoterminowym celem Tropical Forest Forever Facility jest utworzenie funduszu żelaznego o wartości 125 mld dolarów. Obecnie suma ogłoszonych zobowiązań wynosi około 7,8 mld dolarów.

Brazylia uruchomiła mechanizm podczas 30. Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu w listopadzie 2025 roku. W partnerstwie uczestniczą kraje posiadające lasy tropikalne, państwa-darczyńcy, inwestorzy, sektor prywatny, ludy rdzenne i społeczności lokalne, Bank Światowy, a także naukowcy, ekonomiści i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jak będzie działał mechanizm

Model TFFF jest podobny do państwowego funduszu majątkowego: rządy i prywatni inwestorzy lokują środki, a zyski z inwestycji są rozdzielane między kraje tropikalne na ochronę lasów. Oczekuje się, że stabilne wpływy będą zachęcać do stałej ochrony lasów zamiast niezrównoważonego rozwoju, w tym wyrębu, wydobycia surowców mineralnych i rozszerzania pastwisk.

Ochrona lasów będzie monitorowana za pomocą zdjęć satelitarnych i naukowych protokołów monitoringu. Jednocześnie ekonomista Uniwersytetu Stanforda Bård Harstad wyraził wątpliwości co do stabilności finansowej modelu, ponieważ fundusz musi jednocześnie zapewniać zyski inwestorom i wypłaty krajom uczestniczącym. Dyrektor ds. ochrony przyrody WWF-Netherlands Merijn van Leeuwen nazwał wkład Niderlandów znaczącym przełomem dla ochrony lasów tropikalnych.

Czytaj nas na