荷兰承诺将在十年内向热带森林永续基金（Tropical Forest Forever Facility）提供5亿美元，该机制用于为热带森林保护提供长期资金。Mongabay援引10月26日的新闻稿报道了这一消息。

基金目标

荷兰方面估计，该基金有潜力保护8亿至9亿公顷热带森林。这约为该国面积的200倍。热带森林永续基金的长期目标是建立规模达1250亿美元的捐赠基金。目前，已宣布的承诺金额约为78亿美元。

巴西于2025年11月在第30届联合国气候变化大会上启动了该机制。参与该伙伴关系的包括拥有热带森林的国家、捐助国、投资者、私营部门、原住民和当地社区、世界银行，以及科学家、经济学家和公民社会代表。

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该机制将如何运作

TFFF模式类似于主权财富基金：政府和私人投资者投入资金，投资收益则分配给热带国家用于森林保护。预计稳定的收入将鼓励持续保护森林，而不是进行不可持续的发展，包括伐木、矿产开采和牧场扩张。

森林保护情况将借助卫星图像和科学监测协议进行监控。与此同时，斯坦福大学经济学家Bård Harstad对该模式的财务可持续性表示怀疑，因为该基金必须同时为投资者提供回报并向参与国支付款项。WWF-Netherlands自然保护事务总监Merijn van Leeuwen称，荷兰的捐助是保护热带森林的重大突破。

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