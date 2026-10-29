Нидерланды обязались предоставить 500 млн долларов в течение десяти лет в Tropical Forest Forever Facility — механизм долгосрочного финансирования сохранения тропических лесов. Об этом Mongabay сообщает со ссылкой на пресс-релиз от 26 октября.

Цели фонда

В Нидерландах считают, что фонд способен защитить от 800 до 900 млн гектаров тропических лесов. Это примерно в 200 раз больше площади страны. Долгосрочная цель Tropical Forest Forever Facility — создать целевой фонд объемом 125 млрд долларов. В настоящее время сумма объявленных обязательств составляет около 7,8 млрд долларов.

Бразилия запустила механизм на 30-й Конференции ООН по изменению климата в ноябре 2025 года. К партнерству привлечены страны с тропическими лесами, государства-доноры, инвесторы, частный сектор, коренные народы и местные общины, Всемирный банк, а также ученые, экономисты и представители гражданского общества.

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Как будет работать механизм

Модель TFFF похожа на суверенный фонд: правительства и частные инвесторы вкладывают средства, а инвестиционный доход распределяется между тропическими странами для сохранения лесов. Ожидается, что стабильные поступления будут поощрять постоянную охрану лесов вместо неустойчивого развития, в частности лесозаготовок, добычи полезных ископаемых и расширения пастбищ.

Сохранение лесов будут контролировать с помощью спутниковых снимков и научных протоколов мониторинга. В то же время экономист Стэнфордского университета Бård Harstad выразил сомнения в финансовой устойчивости модели, поскольку фонд должен одновременно обеспечивать доход инвесторам и выплаты странам-участницам. Директор по природоохранной деятельности WWF-Netherlands Merijn van Leeuwen назвал вклад Нидерландов значительным прорывом для защиты тропических лесов.

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